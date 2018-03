Napoli, il Tottenham può pagare la clausola di Diawara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A segno contro il City con un rigore strappato dalle mani ai compagni, Amadou Diawara in Inghilterra pare abbia lasciato il segno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport su di lui s'è fiondato il Tottenham. Il classe '97 ha una clausola rescissoria, come diversi acquisti di due anni fa, e dovrebbe aggirarsi intorno ai 60mln di euro. Per questo il Napoli lavora da tempo su Lucas Torreira, uruguayano che sta crescendo in modo esponenziale e convocato per la prima volta anche dalla nazionale. C'è la disponibilità chiara al trasferimento e non resta che definire con Ferrero il prezzo, fermo restando la clausola da 25mln di euro. Lo riporta Tuttonapoli.net.