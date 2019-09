© foto di Insidefoto/Image Sport

Fernando Llorente è una delle notizie più positive di questo inizio di stagione del Napoli. L'attaccante spagnolo era stato svincolato dal Tottenham con l'idea degli Spurs di risparmiare qualcosa sul suo rinnovo, che però non è mai arrivato. Infatti, il suo entourage nel frattempo aveva ricevuto già diverse proposte, non ultima quella proveniente dagli azzurri. Sia Ancelotti che Giuntoli lo hanno corteggiato al telefono fino a convincerlo che l'ultimo giro di giostra sarebbe stato molto bello farlo dalle parti del San Paolo. Carletto è uno che in Europa suscita più che rispetto e anche per questo l'ex Juve ha accettato un contratto da 5 milioni di euro netti e un ruolo di titolare alternato. Un'arma in più per esperienza e carisma, ma anche per i gol che può portare in dote, visti i 3 già messi a segno in queste prime settimane napoletane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.