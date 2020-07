Napoli, il Tottenham vuole Milik: Giuntoli ha chiesto di inserire Lucas Moura nell'affare

Non è un segreto che al Tottenham di Mourinho piacca Arkadiusz Milik e infatti, i primi sondaggi esplorativi degli inglesi, hanno trovato un Napoli pronto a trattare la sua eventuale cessione visto che il polacco non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. L'idea di Giuntoli è quella di inserire nella trattativa Lucas Moura, brasiliano che da tempo piace agli azzurri. Con il suo cartellino e un conguaglio in denaro, Milik potrebbe prendere la via di White Hart Lane, anche se gli Spurs dovranno fare i conti con l'interessamento della Juventus. A riportarlo è Tuttosport.