Nuovo capitolo nell'affare che dovrebbe portare Marek Hamsik in Cina? C'è chi dice che domani arriverà l'ufficialità, ma anche chi sostiene che la conclusione possa essere ancora rimandata. Il Corriere del Mezzogiorno rivela le ultime: "Ieri mattina Hamsik è sbarcato con la famiglia in Slovacchia, a Banska Bystrica. Ha scelto l’aria di casa per attendere l’ufficialità del trasferimento al Dalian che potrebbe slittare ancora perché il Napoli non è ancora soddisfatto delle garanzie bancarie ricevute dal club cinese".