Napoli, il turnover di Ancelotti non piace a Mertens: il belga chiede spazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna polemica ad alta voce né mal di pancia da riportare mezzo stampa, ma è evidente a tutti come il turnover offensivo attuato da Carlo Ancelotti nel suo Napoli abbia provocato un po' di malumore in Dries Mertens, intoccabile con Sarri e oggi più alternativa a Milik che titolare. Il belga ha dalla sua parte i numeri di questa prima parte di stagione, con 4 reti segnate e sole 5 partite iniziate dal primo minuto. Adesso cerca spazio, mantenendo inalterata la stima per il proprio tecnico ma con il bisogno di sentirsi ancora protagonista dell'attacco partenopeo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.