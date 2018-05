Napoli, il valzer del dopo Sarri: tra le idee anche Fonseca ed Emery

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

I nomi per il dopo Maurizio Sarri sono snocciolati dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio. Si va da Paulo Fonseca, tecnico dello Shakthar Donetsk fino a Unai Emery, allenatore in uscita dal Paris Saint-Germain. In Italia le ipotesi sono quelle dell'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, e di Leonardo Semplici della Spal.