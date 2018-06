Napoli, il vice-Hysaj può arrivare dalla sorpresa Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunedì sono in programma le visite mediche e la firma di Simone Verdi ed è già caccia al secondo rinforzo per il Napoli targato Carlo Ancelotti. La priorità è sicuramente per il portiere, in attesa di definire la cessione di Jorginho (più difficile quella di Hamsik in Cina), ma la trattativa più avanzata riguarda la corsa destra e l'eredità lasciata da Christian Maggio. Il Napoli ha valutato anche la possibilità di tenere per un altro anno il terzino, bandiera azzurra dopo dieci anni a Napoli, ma in quel ruolo il maggiore turnover che ci sarà con Ancelotti ha portato il club ad intervenire sul mercato per un vice-Hysaj.

Il profilo individuato dal club è quello di Stefan Lainer, classe '92 del Salisburgo, quest'anno 33 presenze, in campionato con 1 gol e 4 assist, ma soprattutto 14 presenze, 1 gol (contro la Lazio) e 5 assist nella cavalcata in Europa League fino alle semifinali. Tra i protagonisti sullo scenario europeo al punto da essere inserito dall'Uefa nella squadra dell'anno della competizione e conquistare anche un posto di rilievo con la nazionale. Profilo internazionale, dunque, di buona esperienza, che potrebbe risultare un'alternativa all'altezza e - considerando la buona spinta offensiva - dare all'occorrenza caratteristiche diverse al più difensivo Hysaj. La trattativa è molto avanti, potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10mln di euro.