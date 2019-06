© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il trasferimento di Raul Albiol al Villarreal è sempre più vicino. Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, fa sapere che al momento il difensore non ha ancora firmato nulla col club spagnolo. L'ex Real Madrid sta ancora riflettendo sull'addio al Napoli per tornare in Spagna, intanto il submarino amarillo gli ha offerto un accordo su base triennale.