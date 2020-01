Napoli, il Watford su Ghoulam. Sfumata l'alternativa Ricardo Rodriguez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

TuttoUdinese riporta l'interessamento del Watford per Faouzi Ghoulam, esterno difensivo del Napoli e della nazionale algerina. Gli Hornets sono pronti a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per portarlo in Premier League, ma la richiesta degli azzurri sarebbe superiore. L'alternativa per il club inglese era rappresentata da Ricardo Rodriguez, elvetico in uscita dal Milan e molto vicino al Fenerbahçe.