© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentuno anni e non sentirli. Josip Ilicic domenica metterà fine sulla sua migliore stagione da quando gioca in Serie A. Tra i migliori di un'Atalanta a un passo da un sogno chiamato Champions League, il trequartista sloveno il prossimo anno dovrebbe sì giocare la massima competizione per club, ma con un'altra maglia: quella del Napoli.

Accordo triennale - Il club di De Laurentiis col calciatore ha già raggiunto un accordo di durata triennale con opzione per il quarto anno. Una intesa solo da formalizzare dopo che Napoli e Atalanta si saranno sedute attorno a un tavolo per discuterne.

Le contropartite gradite all'Atalanta - Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono tre i calciatore del Napoli che piacciono alla Dea e che quindi potrebbero in tempi rapidi sbloccare l'affare: si tratta di Roberto Inglese (in prestito al Parma nell'ultima stagione), Adam Ounas e Simone Verdi.