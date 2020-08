Napoli in affanno, il Barcellona segna con facilità. Al Camp Nou è 3-1 all'intervallo

Il Napoli va in affanno nel deserto del Camp Nou. Dopo i primi 45' infatti il risultato di Barcellona-Napoli è 3-1, con reti di Clement Lenglet, Leo Messi e Luis Suarez per i catalani e di Lorenzo Insigne (su calcio di rigore) per gli azzurri.

Parte bene la squadra di Gattuso, che dopo 120'' trova un palo esterno con Dries Mertens ottimamente imbeccato da Insigne. Lo spirito arrembante del Napoli però dura poco, visto che al 10' il Barça è già avanti col colpo di testa di Lenglet su calcio d'angolo. Nell'occasione restano non pochi dubbi sulla spinta del difensore blaugrana su Demme, ma l'arbitro Cakir ed il VAR assegnano il gol. Il Napoli accusa il colpo e dopo 23' incassa anche il gol del 2-0 firmato Messi: la Pulce, partendo da sinistra, salta Mario Rui, Insigne e Koulibaly prima di depositare in rete alle spalle di Ospina. Al 30' Messi trova anche la doppietta personale, ma Cakir annulla (dopo consulto col VAR) per mani in occasione del controllo. Il Barça però è caldo e durante il primo minuto di recupero trova il gol del 3-0 con Luis Suarez su calcio di rigore propiziato da un fallo di Koulibaly su Messi. A pochi secondi dal termine il Napoli prova a riaprire la gara: fallo di Rakitic su Mertens e Cakir che indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta capitan Insigne che con freddezza trasforma e porta il risultato sul 3-1. Visto l'1-1 dell'andata, al Napoli servirebbero 2 gol per passare il turno.