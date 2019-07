Napoli, in arrivo 17 milioni dal Benfica per Vinicius

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante classe ‘95 Vinicus Morais è ormai a un passo dall’addio al Napoli e dall’approdo al Benfica in Portogallo. Secondo quanto riferito da Sky Sport al club partenopeo andranno circa 17 milioni di euro per il cartellino del brasiliano che nella passata stagione ha vestito le maglie di Rio Ave in Portogallo (8 reti in 14 gare) e Monaco in Francia (2 reti in 16).