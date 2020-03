Napoli, in arrivo 200 milioni dalle uscite: Allan, Koulibaly e Ghoulam in partenza

vedi letture

Tra i 200 e i 250 milioni da incassare per le cessioni della prossima estate. Questo il piano del Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport in vista del mercato che dovrebbe vedere la partenza di tre big. La rosea scrive di una lista di probabili partenti stilata da Gattuso, con Allan, Koulibaly e Ghoulam pronti a salutare in estate. In linea generale l’intenzione del club è quella di incassare una cifra superiore ai 200 milioni considerate tutte le cessioni.