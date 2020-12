Napoli, in arrivo il rinnovo di Gattuso: la firma entro metà mese

Rinnovo in arrivo per Rino Gattuso. Dopo le parole di De Laurentiis sul tema, la conferma del tecnico appare ormai una mera formalità che, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, verrà espletata nella prossima settimana. "Gattuso ha ritrovato il sorriso e a metà mese firmerà il rinnovo del contratto con il Napoli. Ma prima vuole superare il turno in Europa League" si legge sul quotidiano oggi in edicola.