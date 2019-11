Fonte: dal nostro inviato a Liverpool, Ivan Cardia

Continua il silenzio stampa del Napoli. In occasione della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, infatti, Carlo Ancelotti e Giovanni Di Lorenzo risponderanno soltanto alle domande inerenti alla partita di domani (e più in generale i tesserati parleranno solo in occasione delle gare UEFA). A domande diverse, in altre parole, non vi saranno risposte.