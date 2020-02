vedi letture

Napoli in Champions, Gattuso: "Il Barcellona non è solo Messi. Ti attacca a mille all'ora"

Intervista a Sky Sport per il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, alla vigilia del big match di Champions League con il Barcellona: "Affrontiamo una squadra molto forte, che ha avuto dei dei problemi ultimamente ma riesce sempre a creare preoccupazioni. Con Setien poi la fase di non possesso è migliorata, recuperano palla più velocemente. Dobbiamo stare attenti perché il Barcellona non sa solo palleggiare, è molto attento anche alla fase difensiva".

Che idea si è fatta dello sviluppo di Messi? "Per come si è comportato, per come ha vissuto la sua carriera, è un esempio per i giovani. Mai una parola fuori posto, sempre coerente. E' il giocatore simbolo degli ultimi 15 anni. Ma non c'è solo Messi. Il Barcellona ti viene addosso a mille km/h, attacca con quattro o cinque giocatori".

Cosa si aspetta da questo match? "Di sbagliare il meno possibile, di giocare da squadra, senza paura ma con rispetto. Dobbiamo giocarla come vogliamo, con le nostre qualità e le nostre doti. Dobbiamo proseguire sulla strada cominciata un mese fa, con compattezza, lavorando di squadra".