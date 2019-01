Napoli, in Coppa Italia il primo vero flop ed ora l'attacco è un caso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Zero gol in due partite contro il Milan. Basterebbe questo a spiegare il momento negativo del Napoli. Ieri però alla sterilità offensiva - Insigne non segna da 83 giorni, se valutiamo la coppia con Mertens in campionato hanno un solo gol in due da novembre - il Napoli ci ha aggiunto anche due svarioni difensivi: Maksimovic per due volte ha tenuto in gioco Piatek su due lanci-ripartenze dei rossoneri che poi a quel punto hanno potuto far valere ulteriormente la grande predisposizione ad una super fase difensiva (sesta porta inviolata nelle ultime nove gare) contro un Napoli che invece s'è ingolfato nella trequarti campo. La squadra di Ancelotti non ha prodotto le solite palle gol, non ha trovato di certo gli stessi spazi come appena pochi giorni fa nella gara con la Lazio, ma qualche occasione non è mancata, anche sullo 0-0 ma quasi tutte sui piedi di Insigne che ha continuato a litigare col tiro.

Un paradosso il problema del gol per la squadra che tira di più in porta in Italia (18,5 tiri di media a partita, davanti ai 18,1 della Juventus), ma che è tornata per la quinta volta di fila da Milano senza gol, negli ultimi due anni con quasi le stesse difficoltà da Sarri ad Ancelotti a scardinare le milanesi. Per il momento negativo di tanti giocatori, ma anche per le caratteristiche di una squadra che ha pochi giocatori che saltano l'uomo - con Ancelotti che è ricorso anche per questo ad Ounas - e che in questi anni hanno attuato un gioco tutto incentrato su fraseggi, scambi stretti e poche iniziative personali. Napoli che quindi ha salutato la Coppa Italia, obiettivo dichiarato e ancora di salvataggio in una stagione in cui la Juventus non ha finora perso un colpo in campionato, e che ora avrà grande pressione per il cammino in Europa League. Ad Ancelotti il compito di risollevare la squadra prima di tutto a livello mentale, tra i giocatori più rappresentativi senza fiducia che vivono una maledizione sotto porta o chi come Allan è il lontano parente del giocatore devastante ammirato in Champions.