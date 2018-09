Napoli in dieci uomini: espulso Rui, scintille Bonucci-Allan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Espulso Mario Rui al 58’ per doppia ammonizione. L’esterno del Napoli, punito nel primo tempo, è stato sanzionato dall’arbitro Banti per un intervento su Dybala. Scintille poco dopo tra Allan e Bonucci, con il difensore bianconero in seguito ammonito dal direttore di gara. Gli azzurri sono sotto di un gol e con un uomo in meno. Ancora 2-1 il parziale all'Allianz Stadium.