Napoli, in difesa possibili tre cessioni. In entrata le piste portano e Cistana e Koch del Friburgo

In difesa tre calciatori del Napoli potrebbero andare via. Si tratta di Koulibaly, Luperto e Ghoulam. Per questo motivo la società azzurra valuta diversi profili per rimpiazzarli. Uno di questi è Andrea Cistana, del Brescia, 23 anni, considerato uno tra i migliori difensori italiani e già nel giro della nazionale. Non dovrebbe essere difficile, per Giuntoli, convincere Cellino a trattare. L’altro difensore seguito è Robin Koch, 23 anni, tesserato per il Friburgo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.