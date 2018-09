Napoli in dominio, Parma inesistente. 1-0 che sta stretto a Insigne & co.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli meritatamente in vantaggio al termine del primo tempo della sfida contro il Parma, mai in partita nella prima frazione e apparso spaesato per almeno venticinque minuti, in completa balia dell'avversario. La rete del vantaggio arriva dopo neanche quattro minuti e lo firma Insigne, bravo ad approfittare di una topica ad opera di Iacoponi e insaccare da un paio di metri dalla linea di porta. Il Napoli però va subito alla ricerca del bis, intenzionato a chiudere la sfida già nei primi quarantacinque minuti, come successo pochi giorni fa a Torino. Il Parma si salva difendendo basso e con una ottima dose di fortuna: il palo dice di no a Insigne, Sepe invece salva su Mario Rui e Milik. Da rimarcare la prestazione di Allan, dominatore incontrastato in mezzo, così come il Napoli sul tutto il campo: vantaggio di misura che sta decisamente stretto agli azzurri.