© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabiàn Ruiz sta vivendo un momento particolare con il Napoli e questo sta alimentando diverse voci sul suo futuro. Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista attraversa un lungo periodo di rendimento negativo, del quale è il primo a dolersi, perché nessuno mette in dubbio la serietà professionale di questo fortissimo centrocampista.

Plusvalenza per gli azzurri - L’impressione è che se in estate arriverà un’offerta importante, intorno ai 70 milioni, il Napoli possa cederlo. Come ricorda la rosea il giocatore era stato cercato in estate da Barcellona e Real Madrid.