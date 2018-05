Napoli, in estate via un big: tre gli indiziati nella rosa di Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del mercato del Napoli in estate. Via uno dei big tra Kalidou Koulibaly e Jorginho: il primo a 60 il secondo a 50 milioni di euro mentre Dries Mertens avrà una clausola da 28 milioni per andare a giocare altrove. Pepe Reina, invece, potrebbe salutare il suo pubblico per lasciare posto a Luigi Sepe nelle ultime due gare di campionato.