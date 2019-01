Napoli, in mediana uno è di troppo anche per le maxi-rotazioni di Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Napoli molto attivo sul mercato, ma per colpi in prospettiva da anticipare in vista dell'estate. E' il caso di Agustín Almendra, classe 2000 del Boca Juniors e della nazionale Under 20, ma anche di Cristian Kouamè, classe '97 del Genoa. Due giocatori che il Napoli vuole chiudere subito, anticipando la concorrenza, per poi lasciarli in prestito fino a giugno nei rispettivi club. In questa finestra non sono previsti infatti nuovi tasselli e del resto Ancelotti ha già una rosa abbondante, con alternative per ogni ruolo e enormi difficoltà per la lista Uefa in cui non rientra ad esempio Younes, uno che l'Europa League l'ha disputata da protagonista arrivando in finale e finendo nella top11 della competizione. Oltre l'ex Ajax, solo da poco Ancelotti ha recuperato elementi come Meret, Verdi e Ghoulam, altri acquisti a tutti gli effetti, e da febbraio potrà inserire gradualmente anche il rientrante Chiriches.

Spiragli ci sono per una partenza a centrocampo, settore in cui numericamente c'è almeno un giocatore in esubero. Rog e Diawara si dividono il poco spazio (anche se superiore a quello della gestione Sarri) alle spalle di Hamsik ed Allan, ma - anche quando uno dei due manca, come in questo periodo per l'infortunio del capitano - Ancelotti sembra preferire riportare al ruolo naturale Zielinski o Fabian, spesso utilizzati da falsi esterni a sinistra proprio per l'abbondanza al centro. A sinistra però nel frattempo è entrato nelle rotazioni anche Verdi dopo l'infortunio. Potendo dunque schierare Zielinski e Fabian ancora di più pure al centro, dovrebbero ridursi ulteriormente gli spazi per Diawara - che il Napoli vuole tenere anche per fargli completare il percorso che a giugno lo porterà ad essere per le liste un prodotto del settore giovanile - e Rog che sembra l'indiziato a partire in prestito oneroso o in altre trattative (è stato proposto anche come contropartita nell'affare Barella).