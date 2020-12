Napoli, in Olanda per la continuità e chiudere i giochi nel girone

Rino Gattuso non vuole scherzi. Dopo la vittoria schiacciante sulla Roma, l'obiettivo del tecnico è tenere a questi livelli la squadra per dare continuità ai risultati nelle prossime sfide con AZ e Crotone. Proprio per l'impegno in Olanda di domani, il tecnico del Napoli dovrà riuscire a trasmettere anche le difficoltà del match - come non accaduto all'andata, con il ko degli azzurri dopo la peggiore prova di questa stagione - perché l'AZ, pur non avendo un nome altisonante, ha ottimi valori considerando che l'anno scorso al momento dello stop al campionato era prima a pari punti con l'Ajax (poi è finita ai preliminari per differenza reti) ed ora viene da un'ottima prova con la Real Sociedad e quattro vittorie di fila, di cui tre senza subire gol, risalendo in campionato dopo aver avuto mezza rosa fuori per Covid.

Dopo il primo ko con l'AZ, il Napoli ha rimesso le cose a posto nel raggruppamento, vincendo sul campo della Real Sociedad e due volte col Rijeka, ma i giochi sono tutt'altro che definiti. Entrambi gli avversari devono giocare ancora col Rijeka, ed il Napoli a questo punto è chiamato a vincere domani per accedere ai sedicesimi ed evitare di arrivare all'ultima giornata per giocarsi la qualificazione contro la capolista in Liga. Anche per questo Gattuso dovrebbe operare un turnover ridotto, rinviando alcuni turni di riposo alla sfida col Crotone: domani dovrebbe rientrare Bakayoko, assente con la Roma per squalifica, probabilmente anche Ospina che è recuperato mentre toccherà a Politano e Maksimovic nella solita alternanza con Lozano e Manolas. I dubbi sono tre: Petagna in ballottaggio con Mertens, alle spalle Zielinski se la gioca con Elmas mentre a sinistra Ghoulam con Mario Rui.