Napoli in pressing su Mertens. Inter attenta, del Monaco l'offerta economica più allettante

Drie Mertens valuta e riflette, ascolta e prende tempo. L'argomento è evidentemente il futuro al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto col Napoli. Il club azzurro però, spiega il Corriere dello Sport, non è affatto rassegnato a perderlo e anzi, Aurelio De Laurentiis è in pressing per arrivare al rinnovo: sul piatto 4 milioni e 200mila euro per 2 anni, cifra che con i bonus potrà sfiorare i 10 milioni complessivi per i prossimi due campionati.

Le altre strade - Ad oggi, per il quotidiano, la pista concorrente più calda è quella che porta al Monaco. Il club del Principato ha proposto un biennale da 10 milioni netti, con in più 5 milioni alla firma. Proposta allettante economicamente, ma non sportivamente, nelle idee del belga. La Roma si sta piano piano defilando, mentre l'Inter resta in piena corsa: le cifre sono le stesse, 10 milioni in due anni, ma Mertens in questo caso sta ragionando sulla 'convenienza' di trasferirsi a Milano che l'idea di dover tornare un giorno al San Paolo da avversario.