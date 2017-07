Napoli, in programma incontro con la Fiorentina per Zapata

© foto di Federico Gaetano

Duvan Zapata è uno dei profili che il Napoli vorrebbe monetizzare in vista dello sprint finale del mercato. Per il colombiano non ci sono offerte da 22 milioni di euro, ma in calendario c'è un incontro - come spiega Il Mattino - con la Fiorentina, soprattutto dopo l'eventuale addio di Nikola Kalinic in direzione Milano (tra Milan e Inter).