Napoli, in prova il baby Giannini dell'Ostiamare

Le ottime prestazioni di Flavio Giannini, portiere classe 2000 dell'Ostiamare, in questa stagione di Serie D non sono passate inosservate agli occhi dei club professionistici. Come riporta il sito del club biancoviola infatti il calciatore a inizio aprile sosterrà una settimana di prova con il Napoli che vuole valutarne le qualità da vicino in ottica di una futura acquisizione del suo cartellino.