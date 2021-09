Napoli, in rimonta a punteggio pieno: Spalletti cambia il match ed affonda la Juve

Il Napoli vince in rimonta, rimediando ad un primo tempo in cui sbatte sul muro preparato da Allegri, lasciando così la Juventus con un solo punto in classifica. Con le reti di Politano e Koulibaly, su due svarioni degli ospiti che oscurano così quello di Manolas per il vantaggio, Luciano Spalletti resta a punteggio pieno e diventa il secondo allenatore della storia azzurra - dopo Rafa Benitez - a vincere le prime tre gare di campionato. E tra i protagonisti della sfida c'è proprio il tecnico del Napoli, che forza subito la partita all'intervallo, tornando in campo per il secondo tempo con il più offensivo Ounas per uno spento Elmas, in difficoltà negli spazi stretti voluti da Allegri, e cambiando così volto all'attacco azzurro.

Un'ora di gioco estremamente difficile per il Napoli, senza trovare varchi, con l'errore incredibile di Manolas - regala palla a Morata pur avendo con tutta tranquillità lo scarico su Di Lorenzo e Ospina - che permette alla Juventus di accentuare la gara difensiva preparata da Allegri. Un altro errore, stavolta di Szczesny nel respingere un tiro non irresistibile di Insigne, porta al pareggio di Politano che apre di più la partita, con la Juventus costretta ad uscire dalla propria trequarti. Il Napoli trova più spazi, ben coperto poi sulle ripartenze da Anguissa, tra i migliori in campo subito all'esordio, ma il gol arriva solo nel finale, su un altro errore incredibile di Kean che porta al 2-1 di Koulibaly. Un successo meritato per il Napoli, costretto a fare la partita totalmente nella metà campo bianconera per praticamente tutta la gara, e che può dare ulteriore slancio sul piano della fiducia nel tour de force che proseguirà giovedì a Leicester.