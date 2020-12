Napoli in ritiro dopo il ko contro la Lazio: la decisione è stata presa da mister Gattuso

E' stato Gennaro Gattuso a mandare tutti in ritiro dopo la sconfitta contro la Lazio. A scriverlo, il quotidiano 'La Repubblica' che spiega come la decisione di mandare il Napoli in ritiro in vista dell'ultimo match del 2020 contro il Torino sia stata presa dall'allenatore e appoggiata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

I partenopei sono reduci da due ko consecutivi: quello con l'Inter e quello, appunto, contro la Lazio.