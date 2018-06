Napoli, in sette per il tridente: con Ancelotti l'emergenza è un ricordo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Saranno in sette a Dimaro gli attaccanti in competizione per il tridente d'attacco (con la variabile del 4-2-3-1 adottata da Ancelotti negli ultimi anni). Oltre ai tre piccoletti c'è Arek Milik, trascinatore degli azzurri negli ultimi mesi, che Sarri ha potuto avere poco e che ora si avvia ad un Mondiale da protagonista con la Polonia. Come terza punta c'è Roberto Inglese, acquistato la scorsa estate, reduce da un ottimo campionato col Chievo e motivato a giocarsi le proprie possibilità. Sugli esterni si aggiunge Simone Verdi, da definire nei prossimi giorni ma con l'intesa già trovata con il Bologna e l'agente del giocatore, ed addirittura anche quell'Amin Younes che a gennaio sparì dopo le visite mediche, nel momento in cui il Napoli - pur di assicurare un altro esterno d'attacco a Sarri - provò ad anticipare il suo arrivo (a parametro zero) con un indennizzo all'Ajax. L'effetto Ancelotti lo porterà a Dimaro: da capire se per restare o in attesa di plusvalenza.

In realtà inizialmente ci saranno anche elementi come Ciciretti, Roberto Insigne, il brasiliano Moraes acquistato a gennaio, in attesa con ogni probabilità di un prestito. Ed anche quell'Adam Ounas che incantò tutti nello scorso pre-campionato per poi non trovare spazio con Sarri, ma che Ancelotti ha intenzione comunque di valutare. Ad ogni modo uno scenario comunque completamente diverso da quello vissuto in questi anni da Sarri, arrivato a fine stagione con i tre inamovibili del tridente con le batterie scariche. Per necessità, non avendo giocatori di quel livello in panchina (se non Milik nell'ultimo periodo), ma probabilmente anche per scelta non avendo dato una reale chance di crescita all'algerino o di inserimento a Giaccherini, preferendo adattare da esterno alto il fedelissimo Zielinski. Il cambio in panchina sembra aprire a tutti gli effetti ad una gestione molto diversa del gruppo e la rosa non può che allungarsi.