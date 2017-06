Napoli, in settimana l'incontro con Ghoulam per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In settimana dovrebbe andare in scena l’incontro con il potente Jorge Mendes per decidere il futuro di Faouzi Ghoulam, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che è il manager a dettare l’agenda perché Faouzi nel 2018 andrà in scadenza e quindi Mendes ha il coltello dalla parte del manico. Dal futuro di Ghoulam dipenderà anche quello di Strinic - si legge -, stanco di troppa panchina. Giuntoli vorrebbe tenerli entrambi, al massimo lascerebbe andar via Maggio per sostituirlo con un giovane di prospettiva.