Napoli, in settimana si chiude per Jorginho al City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Jorginho al Manchester City. Questo è quanto riporta da Il Mattino che scrive di nuovi contatti fra le parti in programma in queste ore con il City vicino a colmare la distanza attuale dalla richiesta di 55 milioni di euro ufficializzata dal Napoli per il centrocampista italo-brasiliano. Il calciatore, nel frattempo, ha già detto sì al club di Pep Guardiola.