Napoli, in tre ancora ai box: Ancelotti davanti con gli uomini contati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si entra nella settimana che porta al ritorno in campo e, per il Napoli, all'esordio stagionale davanti ai propri tifosi. Il lungo girovagare per tutta l'estate, e le prime due giornate chieste in trasferta per ultimare i lavori al San Paolo, rappresentano il passato. Gli azzurri di Ancelotti inizieranno da Fuorigrotta il primo tour de force della stagione, con Sampdoria e poi Liverpool subito dopo tra le mura amiche, ma con le scelte ancora contate in attacco. Carlo Ancelotti potrebbe confermare Mertens falso nove, considerando che Milik e Insigne con ogni probabilità saranno ancora out e Llorente in questo momento è visto più che una soluzione a gara in corso.

Milik è da escludere. Il polacco rientra quest'oggi per proseguire la propria tabella personalizzata. Stesso discorso per Lorenzo Insigne che dovrebbe essere preservato per averlo per la sfida con il Liverpool mentre la situazione è diversa per Llorente. Lo spagnolo si allena con buon piglio in gruppo, dopo un'estate in cui si è allenato con un preparatore personale, ma schierarlo dall'inizio significherebbe bruciarsi sicuramente un cambio, non avendo i novanta minuti e per questo viene visto come un'arma per la ripresa. Mertens quindi agirà ancora di punta. Spazio anche per Lozano, nonostante il rientro fissato solo per venerdì, ma non è da escludere la possibilità di vederlo a sinistra e, a quel punto, con Fabian ancora trequartista, come a Torino e Firenze senza grossi risultati.