Napoli, in tre per una maglia in attacco: Pavoletti può già partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le strade del Napoli e di Leonardo Pavoletti potrebbero separarsi già in questa sessione di mercato. Arrivato a gennaio con un accordo definito probabilmente prima pure di dicembre, quando il club aveva necessità di rimpiazzare lo sfortunato Milik ed in quel ruolo Mertens non era ancora definitivamente esploso, l'ex attaccante del Genoa nell'impatto iniziale ha pagato anche un problema fisico ed il recupero è stato graduale. I primi minuti sono arrivati però quando ormai Mertens aveva già iniziato a mandare in tilt tutte le difese della serie A e Milik si apprestava al rientro con un recupero quasi da record.

Un inizio tutt'altro che agevole per Pavoletti che col rinnovo di Mertens rischia di proseguire in questa situazione. Il belga sarà l'attaccante titolare per la prossima stagione e Sarri dovrà ritagliare uno spazio importante a Milik, talento classe '94 pronto a riscattarsi dopo il brutto infortunio, magari alternando in qualche circostanza il belga anche a Insigne nel suo ruolo originario a sinistra. Nelle gerarchie, però, Pavoletti è la terza punta per l'unico posto al centro del tridente ed il Napoli alla fine potrebbe anche essere costretto a piazzarlo sul mercato. Con problemi nella lista dei 25 per inserire nuovi giocatori, l'ex Genoa potrebbe essere sostituito da un giocatore in un altro ruolo o da un under che non andrebbe a pesare. Valutazioni su un mercato che per il Napoli, dopo il rinnovo di tutti i titolari, potrebbe toccare quasi esclusivamente le alternative.