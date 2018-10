Napoli in vantaggio al 90': Insigne segna l'1-0 in zona Cesarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona Cesarini, arriva il gol del Napoli: 1-0 sul Liverpool, a segno Lorenzo Insigne. Che sblocca all'ultimo, al novantesimo, una partita che sembrava stregata dopo la traversa colpita da Mertens. Grande azione corale, filtrante proprio del belga per Callejon che dalla destra crossa teso in mezzo, ove Insigne apre il piattone e di prima intenzione batte Alisson. 1-0 Napoli, Insigne regala un sorriso ad Ancelotti all'ultimo minuto.