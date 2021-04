Napoli in vantaggio contro la Samp grazie al gol di Fabian Ruiz: al 45' è 1-0 per gli azzurri

vedi letture

Meglio il Napoli al termine del primo tempo. Si chiude la prima frazione a Marassi con gli azzurri di Gattuso in vantaggio nel match contro la Sampdoria: decisiva per il momento la rete segnata da Fabian Ruiz a dieci minuti dal termine della prima frazione. Buon approccio da parte degli uomini di Ranieri, ma col passare del tempo il campo ha dato ragione ai partenopei. Si va negli spogliatoi sull’1-0 in favore degli ospiti, serve una reazione nella ripresa da parte della compagine ligure.

INIZIO SPRINT - La gara si accende subito dopo pochi minuti, col Napoli che prova a sfruttare la velocità dei propri esterni. Al 5’ Politano mette in mezzo un gran bel pallone per Zielinski, il centrocampista polacco si presenta all’appuntamento con i tempi giusti ma non trova lo specchio della porta. All’8’ Osimhen e Insigne si ostacolano, il classico tiro a giro del numero 24 trova la schiena dell’attaccante nigeriano. Dopo le prime emozioni gli azzurri provano a gestire il possesso del pallone, la Samp si chiude e non concede varchi.

IL NAPOLI CI PROVA - La gara, dopo un inizio intenso, vive di fiammate: al 22’ Yoshida rinvia un pallone pericoloso dentro l’area, dopo pochi minuti Manolas regala una buona occasione a Gabbiadini: l’ex Roma cerca di rimediare alla leggerezza, ma stende l’attaccante doriano. Candreva ci prova da calcio piazzato, palla che però termina alta. La risposta degli uomini di Gattuso non si fa attendere: Insigne si aggiusta il pallone sul destro in un’azione di contropiede, Audero si distende ed evita il peggio.

FABIAN SBLOCCA LA SFIDA - Il Napoli crea parecchio in mezzo al campo e il palleggio degli uomini di Gattuso viene premiato a dieci minuti dal termine. Fabian appoggia per Osimhen, il nigeriano scambia di prima con Zielinski che chiude il triangolo con lo spagnolo: Audero prova a distendersi, ma il portiere della Samp non può fare nulla sulla conclusione dal limite del numero 8. Al 43’ L’occasione clamorosa capita a Politano, ma l’ex Sassuolo e Inter non trova la deviazione vincente da due passi. Il Napoli chiude in vantaggio un primo tempo combattuto, la Samp deve assolutamente reagire.

Segui la diretta testuale di Sampdoria-Napoli su TuttoMercatoWeb.com!