Napoli in vantaggio sul Crotone all'intervallo: allo Scida sta decidendo una perla di Insigne

Terminato qualche istante fa il primo tempo dello Scida tra Crotone e Napoli, col punteggio sullo 0-1.

Giocata su un campo notevolmente appesantito dalla pioggia, la partita fin dalle prime battute ha registrato il tentativo del Napoli di dominare il terreno di gioco. Petagna, alla prima da titolare in campionato, prova a lasciare il segno fin da subito, rendendosi pericoloso con una conclusione solitaria dopo pochi istanti. L'occasione per incidere l'avrebbe invece al 24': Insigne accelera centralmente con la solita serpentina da sinistra, invitandolo poi a nozze. La punta di Gattuso, però, spara su Cordaz e spreca tutto. Il Crotone si rende pericoloso solo a sprazzi, sfruttando qualche varco lasciato dal Napoli e le accelerazioni su tutti di un Messias che ha ubriacato mezza difesa, costringendo al giallo immediato (5') Koulibaly, peccando al contempo in efficacia. Chi trova il modo di colpire, invece, è Lorenzo Insigne: servito con gran classe da Zielinski dopo un tunnel su Cuomo, il capitano del Napoli fredda il collega Cordaz con un destro all'incrocio, al termine di un movimento, convergendo da sinistra, che è ormai marchio di fabbrica. Piove sul bagnato, in ogni senso, per il Crotone, e Stroppa chiama fuori Benali già al 35': il 10 esce fuori molto contrariato, ma il suo sostituto Vulic per poco non segna un gol-lampo, impegnando Ospina con una bella volée. Potrebbe poi ripetersi Insigne, con una punizione dal limite, ma non lo fa: la prima frazione, comunque, termina coi suoi avanti.