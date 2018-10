Napoli, incognita fasce: per Arias si può stringere subito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe rilanciare già a gennaio per l'acquisto dell'esterno di proprietà dell'Atletico Madrid Santiago Arias. Il giocatore non sta vivendo un buon momento con i Colchoneros ma non ha perso la stima di Giuntoli e Ancelotti. Per questi motivi e visto anche il lungo inseguimento estivo, in inverno i dirigenti azzurri potrebbero essere pronti ad anticipare tempi e concorrenti per assicurarsi le prestazioni del colombiano.