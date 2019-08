Napoli, incontro con Raiola per chiudere: può essere il giorno di Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Siamo alle ore decisive per Hirving Lozano, aspettando parallelamente novità da Madrid sul prestito oneroso per James, escluso anche dall'ultima amichevole. La trattativa per il messicano classe '95, primissimo nome fatto da Ancelotti in chiave mercato, in questi giorni è proseguita, sia per quanto riguarda il PSV che il giocatore. Non a caso il manager dell'attaccante, Mino Raiola, ieri in serata è arrivato a Napoli e nella giornata di oggi si cercherà di arrivare ad una chiusura definitiva. I colpi di scena però non vanno mai esclusi, non solo dopo quanto accaduto con gli agenti di Pépé: ieri sera Lozano è partito titolare nel match contro l'ADO Den Haag - l'ultimo, nelle aspettative del giocatore -, per poi uscire dal campo soccorso dallo staff per un problema alla caviglia dopo un tentativo di tiro murato da un avversario.

Non dovrebbe trattarsi di un problema serio, come sottolineato da Van Bommel nel post-partita, ma solo gli esami chiariranno al Napoli se si tratta effettivamente soltanto di una botta. Ed in questo caso si potrebbe definire l'operazione e consegnare ad Ancelotti il primo rinforzo 'tra le linee' tanto atteso, liberando anche Simone Verdi in direzione Torino. Circa 40mln di euro quelli che potrebbero finire al PSV, in virtù di una clausola variabile, ma che il Napoli però non dovrebbe esercitare, arrivando ad un'intesa sul dilazionamento del pagamento. Le prossime ore saranno quelle decisive: servono gli accordi finali su ingaggio e commissioni con Raiola, aspettando il via libera dagli esami per consegnare ad Ancelotti il quarto rinforzo estivo.