Napoli, incontro De Laurentiis-Cavani prima del match col PSG

Copenhagen, Ankersen: "Rispettati in Europa, sanno il nostro valore"

Real Madrid, tegola Marcelo: preoccupazione per il colpo alla caviglia

Chelsea, Alonso: "Qui a lungo. Bellissimo giocare per Sarri"

Besiktas, Gunes in Europa senza Ljajic e Pepe: "Vogliamo riscattarci"

Tottenham, Pochettino: "Con il PSV gara importante per la fiducia"

Villarreal, Calleja: "Con la Rapid Vienna come contro l'Atletico Madrid"

Siviglia, Machin: "Akhisarspor sconosciuto ma non ci regalerà niente"

Siviglia, Machin su Muriel: "Ha tutto per fare grandi cose qui"

Zola: "Con Sarri ho visto più gare in 2 mesi che negli ultimi 5 anni"

Le pagelle del Bruges - Wesley rapace, Dennis e Vanaken in giornata

Tottenham, non basta Kane: 2-2 col PSV, sorride l'Inter

Sogno o realtà? Per tutta l'estate si è parlato di un clamoroso ritorno di Edinson Cavani a Napoli e il presidente De Laurentiis, ieri, ha ribadito che il Matador è sempre nei sogni del club partenopeo. A pochi minuti dall'inizio del match del Parco dei Principi, il numero uno degli azzurri e l'attaccante del PSG si sono incontrati negli spogliatoi, come testimonia il tweet del Napoli.

