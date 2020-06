Napoli, incontro De Laurentiis-Insigne: sul tavolo questione multe e stipendi congelati

vedi letture

Entro il fine settimana, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è atteso a Castel Volturno. Fra gli incontri in programma, c’è anche quello col capitano Lorenzo Insigne, spiega la Gazzetta dello Sport. I due dovranno trovare la quadra per 2 aspetti spinosi che hanno tenuto banco negli ultimi mesi: il primo riguarda la questione stipendi, con De Laurentiis che ha congelato i pagamenti di marzo e aprile. La squadra però, che ha ripreso ad allenarsi individualmente oltre un mese fa, si aspetta il pagamento delle spettanze di maggio.

L’altro tema di discussione sarà quello delle multe: i giocatori hanno capito l’errore, il presidente ha l’intenzione di aspettare l’arbitrato. In ballo infatti c’è anche il danno d’immagine legato all’ammutinamento del 5 novembre scorso, anche se il numero 1 azzurro sembra almeno in parte intenzionato a rivedere le sue pretese.