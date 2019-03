Napoli, incontro Giuntoli-Hertha per Lazaro: costa 17 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Valentino Lazaro, esterno classe 1996 che l'Hertha Berlino non venderà per meno di 17 milioni, è un obiettivo concreto per il mercato del Napoli. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, è già andato in scena un incontro tra Cristiano Giuntoli e Max Hagmayr, agente del giocatore, attualmente sotto contratto col club tedesco fino al 2021. Inoltre al ragazzo la pista napoletana non dispiacerebbe, tanto che tramite un dirigente dell'Hertha avrebbe già chiesto informazioni su un eventuale casa a Posillipo. Napoli attrae Lazaro, Lazaro attrae Napoli. E la dirigenza partenopea è già al lavoro.