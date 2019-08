Napoli, incontro in corso tra Raiola, ADL e Chiavelli per Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Ore caldissime per il futuro di Hirving Lozano. Come riporta Sky Sport, è in corso a Napoli un incontro tra Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli (braccio destro del patron) per decidere le sorti dell'esterno d'attacco messicano. Nonostante l'infortunio di ieri contro il Den Haag, il club partenopeo sta provando infatti a trovare un accordo con l'entourage del giocatore per portarlo in Serie A. Col PSV, intanto, c'è già un'intesa sulla base di un conguaglio tra i 40-45 milioni di euro.