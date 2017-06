Napoli, incontro interlocutorio per Berenguer: il Bilbao resta in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla trattativa in casa Napoli per Álex Berenguer (21). Sky Sport fa sapere che il ds Cristiano Giuntoli ha avuto nel pomeriggio un incontro con l'agente e gli intermediari del centrocampista basco classe '95 dell'Osasuna. La strategia del Napoli è quella di prendere tempo e valutare bene tutte le opportunità, dedicandosi anche ad altre priorità come il discorso sul portiere e le uscite, tra cui quella di Giaccherini. Un incontro interlocutorio dunque, accettando anche il rischio che Berenguer vada all'Athletic Club (soluzione ideale date le sue origini).