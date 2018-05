Napoli, incontro Sarri-De Laurentiis solo a campionato concluso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'incontro fra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per il futuro della panchina del Napoli è stato rimandato alla fine del campionato, scrive Il Mattino. Il tecnico vuole massima concentrazione in queste ultime due gare e sa bene che la questione contratto non potrà risolversi in breve tempo. Il club è pronto ad alzare l'ingaggio dino a 2,8-3,4 milioni più bonus, ma resta da capire quale sarà il pensiero dello stesso Sarri in merito.