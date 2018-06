Napoli, infondate le paure di Sarri sulle clausole: resta pure Albiol

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ci sono delle clausole ed a quelle cifre è difficile sostituire i big. Se perdi Mertens a 28 milioni non trovi uno così ad una cifra di quella levatura. Se perdi Albiol a 7-8 milioni vai pagarne 70 per dei centrali che non valgono Albiol". Queste alcune delle parole di Maurizio Sarri, dopo l'ultima gara di campionato in quella che è stata la sua ultima conferenza stampa, ma ripetute più volte negli ultimi mesi. Una lettura - quella della difficoltà di confermare i suoi fedelissimi - fornita spesso alle domande sul futuro ed a tutti gli effetti come motivazione di un possibile addio che poi, seppur con modalità particolari, è arrivato. Ad oggi però, a poco più di 24 ore dalla scadenza di gran parte delle clausole fissate al 30 giugno, possiamo sostenere che la paura di Sarri s'è rivelata infondata.

La clausola da 28mln di euro di Mertens, scaduta da settimane, non è stata esercita ed evidentemente nessuno club interessato è riuscito a convincere il giocatore. Non verranno esercitate neanche quelle di Hysaj, Zielinski e Milik e sull'unica realmente in bilico, quella di Raul Albiol, il Napoli s'è mosso nel modo giusto con Ancelotti e la società. I 6mln di euro della clausola rescissoria erano frutto proprio di un patto per favorire - dopo il rinnovo - un eventuale ritorno in patria ed il Villarreal, ad un'ora da Valencia, offriva tutto questo al difensore. Il Napoli però ha respinto il desiderio di chiudere in patria con l'intervento del nuovo allenatore ed un riconoscimento economico che ieri ha portato all'annuncio del rinnovo fino al 2021 con l'abolizione della clausola. Al momento l'unico in partenza è Jorginho, proprio il simbolo del Sarrismo, ma con trattativa e per scelta del club.