Napoli, infortuni e contagi: Gattuso perde pezzi in vista del Milan

Per Rino Gattuso si complica l'avvicinamento al Milan. Il tecnico del Napoli ieri ha ritrovato Koulibaly, rientrato in anticipo per una squalifica, ed Elmas, reduce dalla storica qualificazione agli Europei con la Macedonia, ma ha ricevuto anche diverse notizie tutt'altro che positive. A partire da Victor Osimhen, bloccato in Nigeria (per l'esito del tampone che è arrivato in ritardo) e che solo in mattinata raggiungerà Roma per sottoporsi ad un controllo a Villa Stuart: la sua presenza col Milan sembra ormai da escludere e la visita ortopedica alla spalla chiarirà il percorso di recupero da seguire e gli eventuali rischi in vista dei prossimi impegni con Rijeka e Roma.

Cattive notizie sono arrivate anche dall'Albania, dove Elseid Hysaj è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore è asintomatico ed in isolamento in patria: il contagio priverà Gattuso di quello che a tutti gli effetti è stato il titolare a sinistra in quasi tutte le partite e che, soprattutto nel 4-2-3-1, con caratteristiche più difensive e di attenzione ai movimenti della linea aveva dato grande solidità difensiva. In tarda serata poi è rimbalzata dalla Colombia la notizia dell'esclusione di David Ospina: la federazione per ora s'è limitata a comunicare soltanto generici problemi fisici per giustificare l'assenza del proprio portiere titolare e leader dello spogliatoio. Gattuso ha dovuto fare i conti con problemi anche per i giocatori rimasti a Castel Volturno: tamponi negativi per tutto il gruppo, ma Fernando Llorente e Tiemoué Bakayoko sono rimasti a casa per la febbre. Difficilmente il centrocampista sarà in condizione di allenarsi quest'oggi e quindi è scattato l'allarme per la sfida alla sua ex squadra. Per Gattuso, che proverà fino alla fine a recuperarlo, sarebbe il quarto titolare fuori.