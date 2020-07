Napoli, infortuni e squalifiche: Lozano torna falso nove, ma in una squadra che funziona

Milik squalificato, Llorente out e Mertens non al meglio che partirà dalla panchina. Così toccherà ad Hirving Lozano guidare l'attacco quest'oggi sul campo del Parma, probabilmente con Insigne e Politano ai suoi lati, per un'altra chance importante dopo quella da titolare col Bologna, la prima vera occasione avuta nella gestione Gattuso. Il Chucky è apparso in crescita, autore di due gol contro Verona e Genoa e tanti buoni approcci alla partita nei secondi tempi, ed ha sicuramente motivazioni superiori ai compagni per poter far bene contro il Parma. Al di là del ruolo di prima punta, ricoperto con grande fatica con Ancelotti, ma nell'ambito di un contesto generale che faticava a funzionare, lontanissimo da quello attuale: si ritroverà ad agire al centro del tridente in questo momento titolare ed in una squadra che funziona e viaggia come seconda forza del campionato per punti sia nel girone di ritorno che nel post lockdown.

Il messicano dovrebbe essere una delle sette novità di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli, che col Parma completa virtualmente un girone alla guida degli azzurri, per riscattare quel ko beffardo e continuare a tenere al top dal punto di vista fisico e mentale la squadra, continuerà a ruotare gli uomini a disposizione, provando nuovamente a far valere la rosa lunga ed i 5 cambi nei secondi tempi. Tra i pali tornerà Meret (Ospina non è neanche convocato per un problema muscolare) mentre in difesa si rivede Di Lorenzo dopo la squalifica e Maksimovic nella linea con Koulibaly e Mario Rui; altre due novità a centrocampo con Allan e Demme che partiranno titolari - nel terzetto con uno tra Fabian e Zielinski - e le altre due, come detto, in attacco con Politano dall'inizio dopo il gol-vittoria all'Udinese e Lozano falso nove nel tridente con il capitano Insigne.