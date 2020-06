Napoli, infortunio per Lobotka. Il centrocampista slovacco salta la Coppa Italia contro l'Inter

vedi letture

Nel report sull'allenamento odierno il Napoli ha comunicato l'infortunio di Stanislav Lobotka. "Il centrocampista azzurro - si legge sul sito ufficiale del club partenopeo -, che oggi non ha partecipato all'allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro". L'ex Celta Vigo sarà dunque indisponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani contro l'Inter al San Paolo.