Napoli, inizia il disgelo: De Laurentiis sblocca gli stipendi

A poche ore dalla festa di Natale, stasera a Santa Caterina Villa D'Angelo, Aurelio De Laurentiis tende la mano ai calciatori: i segnali che arrivano ai procuratori sono di totale distensione, anche nei confronti dei vari "rivoltosi" (Allan, Insigne, Mertens e Callejon), tutti perdonati. Così come promesso dal presidente nell'incontro con i calciatori, che ora dovranno riscattarsi anche sul piano sportivo, è stata scelta "la linea morbida". I danni di immagine per la ribellione al ritiro sono evidenti, ma il Napoli sembra intenzionato a passarci sopra. E il patron, di conseguenza, ha sbloccato gli stipendi che a novembre, dopo l'ammutinamento nella notte della gara con il Salisburgo, era stati messi temporaneamente in stand-by: lo rivela Il Mattino oggi in edicola.